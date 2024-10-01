「TOKYO ガンダムプロジェクト 2024」実行委員会は、2024年10月5日(土)〜約2か月間の週末および祭日に、高校生による「TOKYO GUNDAM FESTIVAL」をダイバーシティ東京 プラザにて開催します。具体的には、「English Guide」と「High School Performance」の二つのプログラムで構成されており、高校生によるボランティア英語観光ガイドと部活動パフォーマンスで、東京の若い世代のパワーで“おもてなし”と国際交流を深めていきます