公益社団法人北海道観光機構は、家族で子どもと一緒に旅の計画から旅の中での様々な体験を通して子どもの自主性や心身の成長を促すことを目的として、北海道在住の小学1〜6年生とその保護者を対象に楽しみながら子どもが成長する「旅育ワークショップ型バスツアー」を全2回開催します。 公益社団法人北海道観光機構「旅育ワークショップ型バスツアー」 公益社団法人北海道観光機構は、家族で子どもと一緒に旅の計画から