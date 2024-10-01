アメリカ南部・ジョージア州の化学工場で火災が起き、有害な物質を含んだ煙が発生しました。地元当局が周辺住民ら9万人以上に屋内待機を呼び掛けています。ジョージア州アトランタ郊外の化学工場で先月29日、火災が起き、水と化学物質が混ざり合い、有害な物質を含んだ煙が発生しました。火災の原因は、スプリンクラーの故障だということです。地元消防署の署長「風向きが変わる可能性があるため、避難して窓やドアを閉めるよう人