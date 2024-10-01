外出時の置き忘れや紛失などを防止するスマートトラッカーは、ここ最近多くのメーカーが参入し、選択肢も広がってきています。とりわけiPhoneやiPadなど、アップル製品の「探す」に対応したスマートトラッカーは選択肢が大幅に増えているようで、アップルの「AirTag」以外にもさまざまな形状のものや、独自の仕組みを備えたものなどが出てきています。 そしてそのひとつに挙げられる