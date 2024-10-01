NTTドコモは、本日よりオンライン専用料金プラン「ahamo」で利用できる高速データ通信量を月間20GBから30GBへ増量する。増量に伴い、ユーザー側での操作は不要で、既にahamoを申込済みの人も、これから新規に申込をする人も、高速データ通信の容量が月間30GBに増加する。 オプションの「ahamo大盛り」（月額1980円）で増加するデータ通信量は国内80GBで据え置きされる。また、dカー