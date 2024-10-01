ジュニアとして活動するHiHi Jetsの高橋優斗（※高＝はしごだか）が9月30日（10月1日午前0時）をもって所属するSTARTO ENTERTAINMENTを退所した。深夜にもかかわらずXには惜しむ声やねぎらう声があふれ、メンバーの橋本涼がファンクラブサイトのブログで考案した「＃ゆうぴー愛してるぞ」がトレンド1位を獲得した。【写真】人気アーティストが集結！4月に開催した東京ドームイベントの様子続いて「＃HiHi Jets愛してるぞ」「＃