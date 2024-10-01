退任する岸田首相の功績を称え、アメリカのエマニュエル駐日大使が30日、大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）らのサイン入りユニフォームをプレゼントした。退任前日の岸田首相とエマニュエル大使は首相官邸で面会。エマニュエル大使は、ドジャースの大谷選手やカブスの鈴木誠也選手のサインが入ったユニフォームを贈り、岸田首相は笑顔を見せた。面会後に記者団の取材に応じたエマニュエル氏は、「岸田首相と