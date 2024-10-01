【S.H.Figuarts 戸愚呂弟100％】 10月1日より予約開始 発売：2025年3月 予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 戸愚呂弟100％」の予約受付を10月1日より開始する。価格は11,000円。商品の発送は2025年3月の予定。 本商品は、TVアニメ「幽☆遊☆白書」暗黒武術会編の決勝戦で主人公・浦飯幽助と