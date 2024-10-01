【レゴ ボタニカル ポインセチア】 10月1日 発売 価格：7,580円 【レゴ ボタニカル クリスマスリース】 10月1日 発売 価格：14,980円 レゴジャパンは、「大人レゴ」シリーズより「レゴ ボタニカル ポインセチア」と「レゴ ボタニカル クリスマスリース」を10月1日に発売する