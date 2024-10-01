ポルトガルなど４カ国にビザ免除措置を試行中国外交部30日、記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月30日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は30日の記者会見で、国連総会に出席した王毅（おう・き）外交部長がポルトガル、ギリシャ、キプロス、スロベニアへのビザ免除を発表したことに関し、次のように説明した。中国と外国の人的往来をより一層促進するため、中国はビザ免除の対