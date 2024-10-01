１９１０年：日本が朝鮮総督府設置、初代総督に寺内正毅１９４５年：朝鮮体育会（現・大韓体育会）発足１９４６年：米軍政に抗議した市民が警察に殺害された事件を機に大邱で暴動（大邱１０月事件）が発生１９４９年：国連総会で韓国単独招請案可決１９５０年：陸軍第３師団の兵士らが朝鮮戦争勃発後初めて江原道・襄陽から３８度線を北上１９５３年：韓米相互防衛条約に調印１９５６年：第１回国軍の日記念式開催１９５８年：タイ