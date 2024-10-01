10月より放送開始となる2024年の秋アニメには、「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」や「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」、「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇」に「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」といった人気シリーズの続編や外伝が多数ラインナップされている。 他にも、「ダンダダン」や「夏目友人帳 漆」、「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－