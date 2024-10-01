中国の海南省三亜−広東省湛江間でヘリ路線が開設所要時間は１時間29日、三亜天涯ゼネアビ空港でヘリに乗り込む乗客。（三亜＝新華社記者/蒲暁旭）【新華社三亜9月30日】中国の海南省三亜市と広東省湛江（たんこう）市を結ぶヘリ路線が29日、開設された。中国南方航空傘下の南航通用航空が運航し、予定所要時間は1時間となる。中国の海南省三亜−広東省湛江間でヘリ路線が開設所要時間は１時間29日、初運航の準備をするスタ