自民党の石破総裁は1日に召集される臨時国会で第102代の首相に指名されます。1日に召集される臨時国会では衆参両院の本会議で首相指名選挙が行われ、自民党の石破総裁が第102代の首相に指名されます。石破総裁は、その後、自民・公明両党の幹部と組閣本部を設置し、新内閣を発足させる予定です。内閣の顔ぶれは官房長官は林官房長官の続投、外相には岩屋毅氏、財務相には加藤勝信氏が内定しています。また、厚生労働相には福岡資麿