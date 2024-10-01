2001（平成13）年10月1日、古典落語の名手で、テレビや映画などでも活躍した落語家の古今亭志ん朝さんが死去した。63歳。名人として名高い五代目古今亭志ん生の次男。写実的でち密な人間描写、独特のスピード感が持ち味で、古典に新しい命を吹き込んだ。得意演目は「富久」「火焔太鼓」など。写真は1993年。