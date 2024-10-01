【妖刀蠱毒百鬼譚】 10月1日 配信開始 viviONは作画・市篭氏、原作・貴渡荒波氏によるマンガ「妖刀蠱毒百鬼譚」の独占先行配信をマンガアプリ「comipo」、及び電子コミックWEBサービス「DLsite comipo」にて10月1日より開始した。以降は毎週火曜日連載となる。 「妖刀蠱毒百鬼譚」は、突然現れた鬼面の男に家族を奪われた桐丸が復讐を誓い「妖刀」を探し求める旅に出る、