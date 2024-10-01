【「惨殺天使ピコマル！」5話分無料公開】 期間：～10月7日まで 講談社は、同社コミック配信サービス「ヤンマガWeb」にて短期連載スタートしたマンガ「惨殺天使ピコマル！」の連載が決定。これを記念して5話分の期間限定公開を10月1日から10月7日まで実施する。 本作は善悪の審判として、人間を裁くことを女神様から命じられたキュートな天使ピコマル