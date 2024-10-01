1日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比70円高の3万8000円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万7919.55円に対しては80.45円高。出来高は9852枚となっている。 TOPIX先物期近は2652ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.06ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38