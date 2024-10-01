メジャーリーグベースボールジャパン（MLBJAPAN）は10月1日、ドジャースの大谷翔平投手（30）が前人未到のシーズン50本塁打、50盗塁の両方を記録する「50―50」を達成したことを祝し、54本塁打、59盗塁にまつわる全シーンを日付と番号とともに東京都内に特別掲出すると発表した。。1日（火）から7日（月）まで都内13エリア（下記に一覧）で全シーンを期間限定公開。史上初となる「50―50」の偉業を達成し、ドジャース移籍1年