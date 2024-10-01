インタビューに答えるJR東海の丹羽俊介社長JR東海の丹羽俊介社長（59）は30日までに共同通信のインタビューに応じた。10月1日で60周年を迎えた東海道新幹線は、日本経済や多くの人々の生活を支える「大動脈輸送」として「今後も大きな役割を果たし続ける」と語った。延べ約70億人に利用されたことには「多くの先人の努力とお客さまのおかげだ。大変ありがたい」と感謝を述べた。これまで「安全輸送」を最優先に掲げており、脱