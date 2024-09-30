旧優生保護法を違憲として国の責任を認めた最高裁の判決を受けて、原告らがこども家庭庁を訪れ、国との定期的な協議の場の設置などを記した「基本合意書」を締結しました。原告団代表飯塚淳子さん（仮名）「遅すぎたとはいえ、きょうの基本合意は優生思想や障がい者への差別のない社会を作る一歩になります」原告団と加藤こども政策担当大臣が調印した「基本合意書」には、国の責任や被害者への謝罪が明記されたほか、国と旧