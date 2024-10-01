◆10月1日生まれの著名人◆原田伸郎（51年＝タレント）中村正人（58年＝DREAMS COME TRUE）柏原芳恵（65年＝歌手）キム・ソナ（73年＝女優）滝川クリステル（77年＝フリーアナウンサー）相葉裕樹（87年＝俳優）