［ワシントン３０日ロイター］ - イスラエルは、レバノンで限定的な地上作戦を計画し、間もなく開始する可能性があると米国に伝えた。米紙ワシントン・ポストが米当局者筋の情報として報じた。国境近辺の地域の安全確保に重点が置かれるという。