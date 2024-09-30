「格闘技・ＦＩＧＨＴＣＬＵＢ２」（１０月５日、ＡＢＥＭＡＰＰＶＯＮＬＩＮＥＬＩＶＥで有料生配信）ＹＡ-ＭＡＮ（２８）が主催するオープンフィンガーグローブ着用のキックボクシングイベントの、第２回大会の公開練習が３０日、東京・秋葉原で行われ、メインイベントで対戦するＹＡ-ＭＡＮと木村“フィリップ”ミノル（３１）がイベント終了後、取材に応じた。◇◇観客向けの質疑応答では木村と丁々発