配当株投資では株価が暴落したときこそ絶好の買い場──。そうアドバイスするのは、『新NISAで始める！ 年間240万円の配当金が入ってくる究極の株式投資』（ロスメディア・パブリッシング）の著者で、投資家の配当太郎さん。株の配当金を10年で2倍に増やす方法を教えてもらった。10年で配当金が2倍!?「配当金ダルマ」の育て方今年8月5日、日経平均株価の終値は4451円安の3万1458円で、“令和のブラックマンデー”と呼ばれるほど