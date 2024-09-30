［ベルリン３０日ロイター］ - ドイツ連邦統計庁が３０日発表した９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は欧州連合（ＥＵ）基準（ＨＩＣＰ）で前年同月比１．８％上昇と、８月の２．０％上昇から伸び率が鈍化した。ロイターがまとめた市場予想１．９％上昇をわずかに下回り、２０２１年２月以来の低いインフレ率を記録したことで、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の緩和容認派が１０月の追加利下げを促す材料となった。２％のイン