カンボジアサッカー連盟(FFC)は30日、カンボジア代表のアシスタントコーチに濱崎芳己氏(50)が就任することを発表した。2024年末までの契約とのことだ。以前は実質的な監督を本田圭佑氏が務めていたカンボジア代表は、行徳浩二監督が現在指揮している。濱崎氏は、2021年2月から秋葉忠宏監督(現：清水エスパルス監督)の下でアシスタントコーチに就任。2023年2月からは監督に就任すると、58試合を指揮していた。チームはなかなか苦し