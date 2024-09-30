［フランクフルト３０日ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁は３０日、同中銀はインフレ率が目標の２％に回帰するとの自信を強めており、これを１０月の政策決定に反映させるべきだと述べた。同総裁はブリュッセルで開催された議会公聴会で「最近の動向は、インフレ率が適時に目標に回帰するというわれわれの確信を強めるものだ。次回１０月の理事会でこれを考慮する」と語った。 この発言は１０月理