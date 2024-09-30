［ロンドン３０日ロイター］ - ゴールドマン・サックスやＪＰモルガンなど大手金融各社が欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金融政策見通しを修正し、１０月１７日の次回理事会で０．２５％ポイントの利下げを行うとの予想を追加した。最近の経済指標を受けた。以下は主要金融機関による最新の予測。 24年10月の利下げ予 24年12月予想（bp ターミナルレート/25年末予想