将棋の藤井聡太七冠が京都市で行われた王座戦第3局に勝ち、連覇を達成しました。 【写真を見る】藤井聡太七冠が王座戦第３局に勝利 防衛達成 「結果を出せたことをうれしく思う」 ここまで2連勝の藤井七冠が防衛に王手をかけて臨んだ王座戦五番勝負の第3局は京都市で行われました。対局は藤井七冠が挑戦者の永瀬拓矢九段に156手で勝ちシリーズ3連勝で初防衛を果たしました。 去年、永瀬九段から「王座」を奪取し八冠独占