NY株式30日（NY時間10:26）（日本時間23:26） ダウ平均42221.45（-91.55-0.22%） ナスダック18066.38（-53.21-0.29%） CME日経平均先物38105（大証終比：+155+0.41%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均が反落。きょうは上げが一服している。ナスダックは小動き。本日は月末および四半期末の取引になるが、最悪の月と言われた９月を今年は上昇して終えそうで、四半期ベースでも上昇し、いくつかの