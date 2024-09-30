「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）無失点リレーで岡田阪神をねじ伏せた。先発・吉野が６回無安打無失点の好投を演じ、リリーフ陣も八回まで“ノーノー継投”。投手陣の引き締まったパフォーマンスで４位・広島とのゲーム差を「２」に広げ、１日、２ゲーム差で控える４位・広島と最後の直接対決に臨む。吉野の快投が光った。直球と武器のフォーク、そしてカットボールを効果的に交え阪神打線を翻弄（ほんろう）。