■台風17号 【写真を見る】ダブル台風の進路と勢力台風17号と台風18号の風速やヘクトパスカルの情報を詳しく気象庁発表 台風第17号(チェービー) 30日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    父島の北西約210km中心位置    北緯28度30分 (28.5度)東経140度50分 (140.8度)進行方向、速さ    北 30 k