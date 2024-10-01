イスラエル軍の空爆を受け損壊した集合住宅＝30日、ベイルート（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのガラント国防相は30日、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラとの戦闘について「次の段階は間もなく始まる」と述べ、地上侵攻の可能性を示唆した。イスラエルメディアが報じた。米紙ワシントン・ポスト電子版は、イスラエルが限定的な地上作戦の実施計画を米政府に伝えたと報じた。軍はヒズボラのさらなる弱体化を狙