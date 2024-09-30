ジァイアント白田さんがオーナーを務める「串カツ しろたや 南海通り店」（大阪市中央区難波3）で9月25日、フードファイターのキング山本さんとMAX鈴木さんによる串カツ大食い対決「串カツ王決定戦 エキシビションマッチ」が行われた。 競技が始まると、両者ともに驚異的なスピードで串カツを次々と完食。最終的にはMAX鈴木さんが173本、キング山本さんが166本を完食し、大接戦の末、MAX鈴木さん