【ニューヨーク共同】週明け30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前週末比185.47ドル安の4万2127.53ドルを付けた。米景気の先行き期待を背景に、前週末に終値の最高値を更新した反動で、利益確定のための売り注文が先行した。