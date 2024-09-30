将棋の第72期王座戦五番勝負第3局が9月30日、京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で行われ、挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、22）に156手で敗れた。3連敗のストレート敗退となった永瀬九段は、「ゼロから頑張りたい」と捲土重来を期した。【映像】大逆転の瞬間の両者の表情文字通りの“王座奪還”を目指した永瀬九段だったが、若き絶対王者に3連敗という結果でシリーズを終