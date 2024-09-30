アメリカ南部のフロリダ州に5段階のうち2番目に強いカテゴリー4の勢力で上陸した大型ハリケーン「ヘリーン」の影響で、これまでに少なくとも102人が死亡しました。CNNなどによりますと、26日に上陸したハリケーン「へリーン」はすでに熱帯低気圧に変わりましたが、アメリカ南東部の6つの州で洪水や土砂崩れなどの被害を引き起こし、少なくとも102人が死亡したということです。最も深刻な被害があったノースカロライナ州では