◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ＤｅＮＡ（３０日・甲子園）阪神の４年目右腕・佐藤蓮と６年目左腕・川原陸が３０日、本拠地最終戦でプロ初登板を果たし、ともに１回を無失点に抑えた。支配下で入団しながら、故障等で育成落ちを経験した両腕。今年７月２０日にそろって支配下に返り咲いた２人は、この日同時にプロ初となる出場選手登録を果たした。先に出番が回ってきたのは佐藤蓮だった。０―２の７回、先頭の代打・東妻