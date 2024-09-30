YouTubeチャンネル登録者数403万人の音楽ユニット「RepezenFoxx」の元メンバーで、人気ユーチューバーのDJまること松尾竜之介容疑者（28）が30日に自身のXを更新。9月28日に知人女性への暴行容疑で逮捕されていたが、この日釈放されたことを明かし、直筆の文書で謝罪した。以下、本人のコメント全文。「応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様へこの度は、私の軽率な行動により、皆様にご迷惑とご心配をお掛けしま