【ニューヨーク時事】週明け３０日のニューヨーク株式相場は、同日に行われるパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演に注目が集まる中、利益確定売りに反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３６分現在、前週末終値比１０７．３６ドル安の４万２２０５．６４ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７．４９ポイント高の１万８１２７．０８。