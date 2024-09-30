旧ジャニーズ事務所（SMILE―UP.スマイルアップ）の性加害問題で、同社は30日、昨年9月に設置した「被害者救済委員会」が約1年の活動状況をまとめた報告書を発表した。999人が被害を申告し、うち504人と補償内容で合意。報告書を受けた同社は「被害者に対する救済手続きを通じて、被害の全容が明らかになっている」との見解を示した。ジャニー喜多川氏（2019年死去）の性加害に関し、「（再発防止特別チームが昨年公表した）調