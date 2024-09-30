9月6日より発売された、「ジルスチュアート ビューティ」の「クリスタルブルーム ペタルクチュールアイズ デュオ」。2024年9月から毎月花言葉を添えて1色ずつ、計12色展開されるアイカラーです。そのうち、9月に発売された「09 beloved charm petals」、10月発売の「10 moonlight magic petals」、11月発売の「11 crystal snow petals」、12月発売の「12 new year's eve petals」の4色を試してみたので、レポートします。ジルスチ