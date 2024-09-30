2024年の「日本民間放送連盟賞」（民放連賞）がこのほど発表された。番組部門「テレビドラマ」の最優秀賞には、カンテレが制作し、木梨憲武・奈緒が主演した『春になったら』（2024年1月クール、フジテレビ系）が輝いた。【画像】本当の親子のよう…！和装の奈緒＆木梨憲武このほか、「ラジオ報道」「ラジオ教養」「ラジオエンターテインメント」「ラジオ生ワイド」「テレビ報道」「テレビ教養」「テレビバラエティ」をはじめ