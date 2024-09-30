【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■FANCLUB会員限定盤の購入者を対象に、オフラインでのリアルイベントも開催！ Stray Kidsが、日本2ndアルバム『GIANT』を11月13日にリリースする。 『GIANT』は、日本作品としては約1年9かヵ月ぶりとなるフルアルバム。 初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤B（CD＋スペシャルZINE）、通常盤初回仕様（CD only）に、各メンバーそれぞれのカットをジャケットに