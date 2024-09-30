ボートレースからつの「ＢＴＳみやき開設１５周年記念」は３０日、開幕した。安東幸治（４２＝福岡）は初日８Ｒ、２コースから差して２着を確保。ただ、機は「足は普通。道中ペラが開き過ぎて、どんどん体感がおかしくなったので、もう１回ペラやり直す。そこさえ戻れば、自分が望む体感に近づいてきている。あとちょっと」と仕上げ途上だ。近況は２節連続予選突破とリズムも上々。課題をクリアし、今節も予選突破を目指す。