女優の黒木華が３０日、都内で行われた主演映画「アイミタガイ」（１１月１日公開）の完成披露試写会に共演の中村蒼、藤間爽子らと登場した。作家・中條てい氏の同盟小説を原作に、ヒロインの梓と親友の叶海を中心に一期一会の連鎖が人々の心に灯をともしていく群像劇。１０月２日に韓国で開幕する第２９回釜山国際映画祭で、コンペティションのジソク（Ｊｉｓｅｏｋ）部門に正式出品されることが決定している。黒木は主題歌