今夏に大エースだったFWキリアン・ムバッペがクラブを去り、パリ・サンジェルマンの攻撃陣は大きく変わった。これまでは良くも悪くもムバッペが中心だったが、今はアタッカー全員の力を総動員して戦っている印象だ。指揮官ルイス・エンリケも開幕から試行錯誤しているが、その中で高い評価を得ている選手の1人が韓国代表MFイ・ガンインだ。PSGは27日にリーグ・アン第6節でレンヌと対戦したが、エンリケはイ・ガンインを前線中央で