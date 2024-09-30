King Gnu(キングヌー)の新曲「MASCARA」が、2024年10月4日(金)に配信リリースされる。King Gnuの新曲「MASCARA」2024年1月から3月にかけて自身最大規模となる全国5大ドームツアー「THE GREATEST UNKNOWN」で計38万人を動員。メジャーデビューから約5年でのドームツアー開催という、バンドとしては史上最速の記録を樹立したKing Gnu。常田大希が提供したSixTONES「マスカラ」をセルフカバー今回リリースされる「MASCARA」は、Vo./Gt