日本サッカー協会（JFA）は9月30日、10月16日（水）よりドミニカ共和国で開幕するFIFA U-17女子ワールドカップ2024に参加するU-17日本女子代表メンバー21名を発表した。チームを率いるのは白井貞義監督。招集リストは以下の通り。GK：坂田湖琳（開志学園JAPANサッカーカレッジ）福田真央（JFAアカデミー福島）熊澤果歩（三菱重工浦和レッズレディースユース）DF：鈴木温子（日テレ・東京ヴェルディメニーナ）太田美月（大商学園高